Zaterdag 23 april: Open dag bij De IJsster

SNEEK - Het skeelerseizoen is gestart! Daarom houdt Schaats- en skeelervereniging De IJsster op zaterdag 23 april een feestelijke Open Dag. Van 10-12 uur is iedereen die kennis wil maken met skeeleren en met de club van harte welkom op de skeelerbaan bij het Schuttersveld in Sneek.