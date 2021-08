Zangeres singer songwriter Sandra van Nieuwland bij Lewinski

SNEEK- Sandra van Nieuwland breekt in 2012 definitief door als deelnemer van The Voice of Holland. Datzelfde jaar schrijft ze Nederlandse muziekgeschiedenis door met maar liefst vijf van haar singles in de top 10, ook nog tegelijkertijd op nummer 1, 2 en 3 te staan. Haar debuutalbum ‘And More’ staat zeven weken op nummer 1 en wordt beloond met platina.

Na dit avontuur richt Sandra zich meer op het schrijven van indie nummers en mag ze voor haar tweede album ‘Banging On The Doors Of Love’ een gouden plaat en de prestigieuze Edison Pop voor Beste Album in ontvangst nemen.

Begin vorig jaar stond Sandra op het punt haar Human Alien and More-tour af te trappen toen de zalen plotseling sloten. Nu er weer voorzichtig liveoptredens voor publiek gepland kunnen worden laat ze zich dat geen twee keer zeggen!

Vanaf juli is Sandra van Nieuwland weer live op de podia te zien. Tijdens deze intieme voorstelling wordt Sandra begeleid door Len van de Laak op toetsen en spelen ze naast materiaal van haar meest recente album 'Human Alien' ook eerder werk van onder meer haar platina-album 'And More' en een akoestische versie van haar nieuwe single 'Sandcastles'.

U kunt een hapje mee-eten! Reserveren hiervoor is noodzakelijk, kies dan ticket incl. diner. Onze keuken is op beide dagen geopend tussen 18:00 en 19:30. Eventuele dieet/Vega wensen graag voorafgaand aan ons doorgeven per mail info@lewinski.nl

zaterdag 04 september 2021 / 19:30

Zondag 05 september 2021 / 15:30 (extra show)

vvk. €20,- via www.lewinski.nl