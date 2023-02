Zaalhockeysters SMHC MO16-2 Kampioen!

Vol zelfvertrouwen traden de meiden van de SMHC M016-2 aan op het veld. De eerste wedstrijd was tegen Leeuwarden MO16-3. Deze moest gewonnen worden. De nummers 1 en 2 moesten tegen elkaar. Al in de tweede minuut stonden de meiden 0-1 achter. De spanning zat in de weg, maar ze herpakten zich en lieten het kampioenschap niet van zich afnemen. Ze rolden eroverheen. Het werd al gauw 1-1. Dit gaf moed, de motoren stonden aan met als resultaat 3-2 winst voor MHSC MO16-2.

SMHC MO16-2 moest nog een wedstrijd spelen tegen de Leeuwarden MO16-4. Ook deze moesten ze nog wel even winnen. Het vertrouwen groeide in de wedstrijd en ja, de doelpunten volgden. Met een eindstand van 8-0 eidigde ook deze wedstrijd dikverdiend ‘in the pocket’. De euforie was dan ook groot na deze wedstrijddag: MO16-2 zaalhockey kampioen 2023!

Wat zijn wij als coaches trots op deze fantastische speelsters! Gefeliciteerd allemaal!

Verslag: Wilhelm en Marloes