Yvonne Horjus in gala voor de KWF Horse Kalender

SNEEK- Voor de KWF Horse Kalender was het voor Yvonne Horjus geen enkel probleem om geheel in gala op de foto te gaan tezamen tussen haar zo geliefde paarden. En kijk d'r eens 'shinen' op de groene loper met de kudde van de 'Stal fan 'e Goengamieden'!

De Stichting KWF Horse Kalender is sinds 2019 in actie voor KWF Kankerbestrijding. Het doel is om jaarlijks een kalender uit te brengen met hoofdzakelijk Friese paarden om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Het thema van de kalender is dit jaar Power-vrouwen en daar hoort Yvonne zeker bij, want haar succesvolle YouTube kanaal 'Friesian Horses' kent inmiddels al meer dan 260.000 volgers wereldwijd, een prachtige promotie voor het Friese Paard.

Zie voor meer informatie over de kalender: https://www.kwfhorsekalender.nl/



De foto is gemaakt door Laura Dijkslag Fotografie.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/