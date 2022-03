Yusif Achmed bezorgt Black Boys drie punten

SNEEK - Vorige week hikte Black Boys bij Bakkeveen al tegen een goed resultaat aan en vandaag kwam dat middels een 3-1 overwinning in de uit gespeelde thuiswedstrijd tegen het favorriete SC Boornbergum ’80 daadwerkelijk tot stand. Het waren de eerste punten sinds medio oktober van het vorig jaar toen de formatie van trainer Richard Venema met 1-1 Gelijk speelde tegen ONB.

Waar Black Boys vorige week de mogelijkheden onbenut liet, waren de “All Blacks” op sportpark De Kampslach slagvaardiger en daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Yusif Achmed. De nieuwe spits die volgens onze informatie binnen afzienbare tijd voor een jaar naar het buitenland vertrekt, nam namelijk alle Sneker treffers voor zijn rekening.

“Vervalste" hattrick

Al in de derde minuut opende de van LSC 1890 afkomstige aanvaller de score en diep in de tweede helft breidde hij die voorsprong met twee treffers uit naar een comfortabele 3-0. Na die “vervalste” hattrick deed Joey Vermaning vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd namens de groenhemden nog wel iets terug, maar die tegentreffer was er louter en alleen één voor de statistieken.

Drie punten

De drie punten zaten toen al lang en breed in de Sneker achterzak. Voor de ranglijst had die fraaie en toch wel enigszins verrassende overwinning op de nummer zeven echter geen gevolgen. De “All Blacks” blijven twaalfde. al werd het verschil met nummer elf i.c. De Wâlden wel teruggebracht tot vier punten. Komende zondag gaan de “Men in Black" bij hekkensluiter Langweer op bezoek en dan kan Black Boys de club uit Damwoude wellicht tot op één punt naderen.

Black Boys - SC Boornbergum ’80 3-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Yusif Achmed (3.), 2-0 Achmed (77.), 3-0 Achmed (81.(. 3-1 Joey Vermaning (85.)

Scheidsrechter: H.T. Poort

​Gele kaart: Raymond Abelsma, Mladen Dubravac (Black Boys)

Bron: https://pengel.weebly.com/