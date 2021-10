Yudhisthira Elsinga en Jouke Coehoorn van Sneek Wit Zwart gepresenteerd in G-team Heerenveen

HEERENVEEN/SNEEK- De beide SWZ-spelers Yudhisthira Elsinga en Jouke Coehoorn beleefden zaterdagavond een prachtige avond in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion. Daar werden zij met hun teamgenoten van Sneek Wit Zwart gepresenteerd in G-team Heerenveen en mochten na afloop van de presentatie ook nog naar de wedstijd tussen SC Heerenveen tegen Ajax kijken.

SC Heerenveen neemt dit seizoen wederom deel aan de Bijzondere Eredivisie. De Bijzondere Eredivisie is de landelijke voetbalcompetitie met bijzonder talentvolle teams. Het is een initiatief van de stichting Het Gehandicapte Kind, bedoeld om een podium te creëren voor voetballende kinderen met een beperking. sc Heerenveen is een van de elf deelnemers en wordt al sinds 2019 gesponsord door de Eisma Media Groep.

Het seizoen 2021/2022 van de Bijzondere Eredivisie bestaat uit vier wedstrijddagen. Om een mooie prestatie neer te zetten, traint het G-team van sc Heerenveen meerdere keren per jaar, onder leiding van een vaste trainer. Het vervoer naar de wedstrijden in de Bijzondere Eredivisie wordt verzorgd door de club.