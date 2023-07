Ysbrechtum Sjongt: lekker zingen met zomerstorm aan liederen

YSBRECHTUM-Een uur lang met elkaar heerlijk bekende liederen zingen. Dat is het doel van ‘Ysbrechtum sjongt’ op woensdag 9 augustus om 19.30 uur in de prachtige dorpskerk van Ysbrechtum. Met ditmaal veel Johannes de Heer-liederen, maar ook ‘Wat bist do leaflik rizende simmermoarn’ .