Ysbrand Galama en Marrit van der Wal winnen fierljeppen in IJlst

Veel pr's

De titel bij de junioren ging naar Germ Terpstra. Terpstra sprong met 19,71 meter een nieuw persoonlijk record. Ook nummer twee, Auke Jan Jilderda, zette een knappe prestatie neer. Hij verbeterde zijn pr met meer dan een meter (van 17,46 naar 18,51), maar genoeg voor de overwinning in IJlst was het dus niet.

Ook bij de jongens was er een nieuw pr. Martijn Zuidersma was in die categorie de gelukkige. Zuidersma kwam tot 17,02 meter. Verder dan de nummers twee en drie, Mads Tolsma (16,39 meter) en Timo van der Knaap (16,09 meter).