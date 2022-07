Yoga oan'e Brek

OUDEGA(SWF)- Bij de Swimplak in Oudega SWF, aan de voet van de Oudegaaster Brekken, kun je deze zomer aan Yoga doen. Stel je voor: onder de blauwe hemel, je hoort kabbelend water, vogels zingen en soms is de koekoek erbij, je voelt de zon gefilterd door de bomen op je huid, de wind aait zacht over je gezicht, de geur van gras en zoet water.

Proef de natuur, ervaar jezelf en kom tot rust. Een unieke plek om aan yoga te doen. Janet Willemsma van Vleugels &Zo geeft deze lessen en nodigt jou graag uit om erbij te zijn. Elke woensdagochtend om 8.30 uur kun je meedoen. Mocht het weer toch zodanig zijn dat het niet door kan gaan, dan is het in overleg mogelijk een andere dag in die week de yogasessie te doen.

Meld je daarom wel even aan via Facebook/lagomleven of tel. 06-53981807.