Ynwenners oan it Wurd in gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- De gemeenteraad sprak woensdag 29 juni met inwoners over vier onderwerpen: de verkeers- en parkeerproblemen langs de Geeuwkade in IJlst; het afvalprobleem in de binnenstad van Sneek; de verkeersproblematiek Offingawier; het plan van de gemeente voor het autoluw maken van het centrum van Sneek.

Voor het eerste onderwerp waren de raadsleden door bewoners van de Geeuwkade in IJlst uitgenodigd om de situatie zelf te zien en ervaren. De andere onderwerpen werden in het Bestjoershûs in Sneek besproken.

De voor- en nadelen van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad van Sneek kwamen aan de orde, de raad kreeg een uitnodiging van de verkeerscommissie Offingawier om de mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem in het dorp op locatie te bespreken en de communicatie over het autoluw maken van de binnenstad en de proef die de gemeente wil doen met het afsluiten van weggedeeltes werd besproken.

Wil je meer weten over Ynwenners oan it Wurd en heb jij een onderwerp dat je met de raadsleden wilt bespreken? Bekijk het op onze pagina Ynwenners oan it Wurd.