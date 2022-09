Ynwenners delen zorgen over IJsselmeerdijk en Worp Tjaardastraat met raadsleden

SUDWEST-FRYSLAN - Twee inwoners deden afgelopen week mee met Ynwenners oan it Wurd. De eerste inspreker vertelde de raad over haar zorgen rondom de ontwikkelingen langs de IJsselmeerdijk. Welke gevolgen hebben het aanleggen van een fietspad achter de dijk en andere projecten om het gebied verder te ontwikkelen? Sommige zaken zijn onomkeerbaar.

De tweede inspreker bracht de verkeersveiligheid op de Worp Tjaardastraat in Sneek onder de aandacht. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze drukste weg van Sneek voor alle weggebruikers veiliger wordt? Bijvoorbeeld door deze in te richten zoals de Bolswarderbaan, deed de inspreker de raadsleden als suggestie.

Doe mee met Ynwenners oan it Wurd

Wil jij ook een onderwerp onder de aandacht brengen van de raads- en commissieleden? Meld je aan voor Ynwenners oan it Wurd. Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan.

Ynwenners oan it Wurd kan ook op locatie plaatsvinden. Dan komen de raadsleden naar je toe om ter plekke het onderwerp met je te bespreken.

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl

Zet in de mail: