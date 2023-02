Ying Media slaat handen ineen met Cinesneek voor voedselbank

Mooi gebaar

Piet Haaksma en Fenna de Haan ontvingen de bonnen met open armen en noemden het een ‘mooi gebaar’. Met deze actie krijgen kinderen in de omgeving die het (financieel) moeilijk hebben de kans om onbezorgd naar een film naar keuze te gaan. De bonnen zijn niet alleen geldig voor een film, maar ook een popcorn en een drankje naar keuze zijn inbegrepen.

Met deze actie hopen Ying Media en Cine Sneek de kinderen die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven, zodat ook zij een leuke voorjaarsvakantie hebben. De bonnen zullen door de voedselbank zelf uitgedeeld worden.

Aanmerking

Wil je weten of je in aanmerking komt bij de voedselbank? Op de website van de voedselbank kun je je aanmelden maar ook informatie vinden of je in aanmerking komt, via een eenvoudige proefberekening (kan anoniem) kom je er dus snel achter. Twijfel je? Meld je dan in ieder geval aan, een medewerker van de voedselbank neemt dan contact met je op voor meer duidelijkheid.

https://voedselbanksneek.nl/voedselhulp-aanvragen/