Hiermee versterken zij elkaar in het verslag doen van lokaal nieuws waaronder: persoonlijke verhalen en informatieve programma’s. “Door gezamenlijk redactioneel werk en videocontent te maken, wordt de verbinding met de inwoners van de gemeente nog meer gerealiseerd. Hierdoor voelen de inwoners zich meer betrokken en verbonden met de regio waarin wij wonen”, legt Marianne Bouwman van Ying Media uit.

“De missie van de samenwerking is dat er ook jongere doelgroepen aangesproken worden met verhalen, gebeurtenissen, belevenissen en de mooiste plekjes. Zodat iedereen elke dag een beetje trotser wordt op zijn of haar regio”, aldus Marianne Bouwman. “Toen we tien jaar geleden begonnen met het Groot-maandblad was onze doelgroep 35+, terwijl we nu merken dat deze leeftijd opgehoogd is naar 45+. Omdat we aan de cijfers van onze website zien dat we wel een groep 18-plussers blijven aanspreken, hopen we door middel van nieuwe videocontent ook in hun behoefte te kunnen voorzien.”

Mogelijkheid

Paul Bieze van Omroep Súdwest ziet deze stap als een mogelijkheid om de capaciteit te vergroten om zo nog meer de gemeente in beeld te brengen. “Er wordt gebruik gemaakt van de apparatuur van Omroep Súdwest en de kennis en kunde van het verslaan van regulier en structureel nieuws vanuit Ying Media.

Ruimte voor experiment en initiatief

Gemeente Súdwest-Fryslân wordt geprofileerd als een ‘experimenteergemeente’ waar nieuwe initiatieven opbloeien en verder gebracht worden. Inwoners, ondernemers en vrijwilligers worden van harte uitgedaagd en ondersteund om experimenten en innovaties die in de samenleving worden ingezet, te onderzoeken. Deze experimentele samenwerking is daar een goed voorbeeld van.

Experimentele samenwerking

De Mediawet 2008 kent de mogelijkheid voor een experimentele samenwerking. De beoogde samenwerking tussen Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân en Ying Media voldoet aan de voorwaarden die voor deze experimentele samenwerking gelden.

Qua omvang en spreiding is Omroep Súdwest in de gemeente Súdwest-Fryslân een volwaardige en toekomstbestendige streekomroep. Door middel van de experimentele samenwerking wordt het aanbod van Omroep Súdwest vergroot. Een dergelijke samenwerking biedt tevens mogelijkheden om nieuwe vrijwilligers te werven en ook aan een toekomstige bestuursopvolging van Omroep Súdwest te gaan werken.