Op film vastleggen

Van der Berg komt niet alleen naar de Margriettunnel om de voortgang te bekijken. "Iedere keer als ik daar ben dan film ik de werkzaamheden", vertelt hij. "Op deze manier leg ik alles vast. Het is niet de bedoeling dat ik de film ergens publiceer. Ik doe het voor mijn kinderen en kleinkinderen, zodat ze later kunnen zien wat voor omvangrijk project dit is geweest."

Open dorpenroute

Tijdens de open dorpenroute op zaterdag 9 september 2023 werd de tunnel opengesteld voor publiek. Van der Berg zag zijn kans om, onder begeleiding van medewerkers, via bouwtrappen af te dalen naar de tunnelbak. Van dichtbij zag hij hoe het herstel in zijn werk ging.

Van der Berg vertelt: "Door mijn werk als werktuigbouwkundige ben ik altijd geïnteresseerd geweest in techniek. En als dan zo’n omvangrijk project in mijn achtertuin plaatsvindt, ga ik uiteraard kijken. Toen ik hoorde van de mogelijkheid om in de tunnelbak te kunnen kijken heb ik mij daar direct voor aangemeld. Ik was onder de indruk van wat daar allemaal gebeurt. Hoewel het bezoek maar een halfuurtje duurde, was het een unieke ervaring die ik graag nog een keer wil meemaken."

Bron: Rijkswaterstaat