YACHT BUILDERS ACEDEMY: onze opleidingen en cursussen worden ontwikkeld in samenwerking met vakmensen uit de maritieme sector én het onderwijs

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

"De dag is geslaagd als we in contact zijn gekomen met geïnteresseerden in Maritieme Techniek en zij een scholing willen gaan volgen in deze richting. Deze dag ontvangen bezoekers informatie over de persoonlijke mogelijkheden in de Maritieme Techniek en het brede scala aan opleidingsmogelijkheden hierin. (Van workshop tot volledige beroepsopleiding)."

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Een van de onderscheidende eigenschappen van Yacht Builders Academy (YBA) is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. YBA richt zich specifiek op maritieme techniek: watersport(industrie) en scheeps- en jachtbouw. Opleidingen en cursussen worden ontwikkeld in samenwerking met vakmensen uit de maritieme sector én het onderwijs. Hiermee ontstaan hoogkwalitatieve opleidingen en cursussen voor scholieren, studenten, werkenden, ondernemers en zij-instromers. Dit onderwijs sluit door de hechte samenwerking goed aan bij werkzaamheden en wensen vanuit de maritiem technische praktijk.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Binnen Yacht Builders Academy, als publiek-private samenwerking, is het de uitdaging om de juiste boodschap over te brengen en alle verschillende partners bij elkaar te betrekken. Hiermee kan iedereen elkaar door samenwerking versterken en ondersteunen om gezamenlijk gestelde doelen te behalen. Daar geniet ik van. Mensen bij elkaar brengen om samen iets moois te maken.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

"Op yachtbuildersacademy.com wordt sinds kort het binnen YBA ontwikkelde en vernieuwde Maritiem Technische onderwijsaanbod onder de aandacht gebracht in een overzicht van deelopleidingen, volledige beroepsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops”

Harste 4-6 8602 JX Sneek | www.yachtbuildersacademy.com