WZS-icoon Sikke Romkes overleden

SNEEK- Afgelopen maandag is in zijn woonplaats Sneek Sikke Johannes Romkes op 86-jarige leeftijd overleden. Romkes was in het verleden op talrijke fronten en in talrijke functies actief voor Wit Zwart Sneek oftewel WZS en werd daardoor een icoon van de club. Voor zijn niet aflatende inzet werd Romkes in 1979 beloond met het lidmaatschap van verdienste van de Zebra's.