'Wy Kam Fram Fryslân' van De Hûnekop hoogste nieuwe binnenkomer in Fryske Top 100

LEEUWARDEN- Veel Friezen hebben dit jaar We Kam Fram Fryslân in hun stemlijst opgenomen. Daarmee is De Hûnekop de hoogste nieuwe binnenkomer in de Fryske Top 100 geworden.

Waar het nummer precies is geëindigd in de Fryske Top 100 blijft nog even afwachten, want de nummers 10 tot en met 1 worden pas op oudejaarsdag bekendgemaakt.

Er zijn in totaal 56.440 stemmen uitgebracht voor de lijst. Wat opvalt is dat liedjes met Fryslân, Fries of 'heitelân', of nummers die het trotste gevoel van het Fries zijn uitdragen het goed doen dit jaar.

Feest bij De Kast

De Kast viert dit jaar hun 30-jarig bestaan en dat laten de fans zien. Vijf keer staan ze dit jaar in de lijst en dan zijn er ook nog de 'In nije dei'-uitvoeringen van Pieter Sahieter en Elske DeWall die een plekje hebben in de lijst.

De eer van meest genoteerde groep of artiest heeft De Kast niet, want die eer gaat dit jaar weer naar Piter Wilkens. Hij staat zeven keer in de lijst, solo dan wel in duet.

Meest genoteerde artiesten

Artiest Aantal keren Piter Wilkens 7 keer De Hûnekop 6 keer Doelleazen 5 keer Gurbe Douwstra 4 keer Johannes Rypma (inclusief Bountyhunters) 4 keer

Ook dit jaar zijn er weer veel nieuwe binnenkomers in de lijst: achttien stuks in totaal. Twee daarvan stonden eerder al eens in de lijst, maar komen nu weer terug in de Fryske Top 100.

Sjoerd ensa stond met 'Wâldpyk' voor het laatst in 2019 in de lijst en is nu terug op nummer 28. De Hûnekop stond in 2020 op 84 met het nummer 'Berenburg' en is nu weer terug op dezelfde plaats.

Nieuwe binnenkomers in top 20

In de top 20 staat een heel rijtje nieuwe liedjes. De Fanfare Joost Wiersema heeft succesvol actie gevoerd en hun lofzang op Jistrum komt dan ook hoog binnen. Hun doel was op plek 100 komen in de Friese Top 100. Dat is niet gelukt, want 'Griene wei' staat op plaats negentien.

Onder de kinderen is dit jaar het nummer 'Fake' van de Statelânsskoalle populair. De winnaar van Sjong Junior 2022 knalt de lijst in op nummer twintig.

Ook Haitze doet het met zijn eerste Friese nummer geweldig. Haitze zingt normaalgesproken niet in het Fries, maar ging de uitdaging aan in de startweek van de Fryske Top 100 op televisie om dat deze keer wel te doen. De vertaling van zijn nummer 'We vallen niet vandaag' komt nieuw binnen op 21.

Grutte Pier

Wat dit jaar ook opvalt is de invloed van de film Grutte Pier op de lijst. Dit jaar draaide de film in de bioscopen en de soundtrack van de film brengt drie liedjes de Fryske Top 100 in. Het gaat om 'Fleane yn 'e loft' van Carla de Bruine (nummer 89) en 'Do bist myn lân' van Elske DeWall en Milan van Weelden (nummer 58).

En waar 'Skriem om my' van Carla de Bruine staat? Dat weten we ook weer op oudejaarsdag.

Namen

Friezen houden ook van nummers met namen in de titel. zeven keer stond er zo'n lied in de lijst. Rommy en zijn 'Ave Maria' gaat bijvoorbeeld zeven plekken omhoog van 38 naar 31 en 'De mem fan Doutzen' van Strawelte staat dit jaar op plek zestien. 'Foar Johannes' van Doede Bleeker staat dit jaar ook weer in de lijst: op plek 88.

Zelfde plek als vorig jaar

Natuurlijk zijn er stijgers en dalers in de muzieklijst, maar er staan ook een paar nummers zo vast als een huis. Griet Wiersma met 'Frysk hynder' staat bijvoorbeeld opnieuw op nummer achttien. 'De begraffenis fan Omke Wopke' van Doede Veeman staat weer op 29.

Ook de sluitpost van de Fryske Top 100 is dit jaar weer dezelfde als afgelopen jaar: 'De oudste stapper' van Irish Stew.

De Friese Top 100 is op oudejaarsdag van 07.00 tot 18.00 uur helemaal te volgen op radio en televisie bij Omrop Fryslân. De lijst met nummers 100 tot en met 11 is nu te bekijken op FryskeTop100.nl.