WSH opent de zomer van 2022 met introductiedag voor de jeugd

Jeugd introductiedag

Op zaterdag 23 april van 14.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen vanaf groep 5 kennismaken met zeilen en surfen. De jongste kinderen zijn welkom om te zeilen in Optimisten, de oudere jongeren mogen zeilen in een Splash of Pico of kunnen onder begeleiding gaan surfen. Ook kan er tussendoor worden gesupt, is er een springkussen en worden er poffertjes gebakken.

Elke week jeugdzeilen in Heeg

Wie de smaak te pakken krijgt, kan elke week bij de WSH terecht: Ervaren instructeurs geven elke dinsdagavond van 17:00 tot 20:00 uur zeilles in een Optimist, Pico of Splash. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Funkampen voor de jeugd

Na een serie succesvolle Funkampen vorige zomer en najaar, waar volop kon worden gesurft, gaat de WSH door met een breed aanbod van boardsporten: windsurfen, windfoilen en wing-foilen. Moderne boardsporten waar de WSH de komende jaren steeds meer jongeren op gaat trainen.

Kennismaken met al deze watersporten, kan dus op 23 april 2022 bij de WSH, Pharshoeke 101 in Heeg.