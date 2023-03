Wrâldfinster zet zich in voor ‘Kinderen van de Voedselbank’

HEEG-Vanaf deze week zetten de kinderen van de Jozefschool en It Wrâldfinster in Heeg zich in voor de stichting 'Kinderen van de Voedselbank'. Vrijdag kwam Helga Wispelweij de kinderen vertellen over haar werk voor de Voedselbank. Zij vertelde wat het voor kinderen betekent om niet genoeg geld te hebben en op welke wijze de Voedselbank zich voor deze kinderen inzet.