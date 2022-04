Cover verhaal: Wouter van der Werf (13)

Wouter van der Werf uit Sneek heeft van kinds af aan al een ongekende passie voor theater. Dit jaar tourt hij als dertienjarige door Nederland in de musical ‘Alice in Wonderland’ en staat hij elk weekend op de planken in een ander theater. En als kers op de taart zijn ze ook nog genomineerd voor de publieksprijs voor de leukste familiemusical van 2022. Op 28 april weten ze of hun voorstelling gewonnen heeft. Groot Sneek zocht Wouter ‘tussen de bedrijven door’ op…

Wouter van der Werf

Toen hij nog maar vier jaar oud was, haalde hij het liefst zijn blauwe cd-speler van boven om vervolgens in de woonkamer op muziek van Michael Jackson te dansen én te zingen. Nu, negen jaar later, staat Wouter van der Werf al op zijn dertiende in een landelijke musical. Hij maakt deel uit van de cast van de familiemusical ‘Alice in Wonderland’ van het Nationaal Jeugd Musical Theater.

Theater Rotterdam

Claudia van der Werf, de moeder van Wouter, ziet al snel de aanleg die Wouter heeft. “Je ziet als ze heel jong zijn al of ze geïnteresseerd zijn in het ‘in the picture’ staan. Dat merk je gewoon. Wouter stond als klein jongetje altijd al graag in de aandacht. Als ik hem gefilmd had, wilde hij altijd even kijken hoe het eruit zag om het daarna nog eens te doen. Hij was op zijn manier echt al een show aan het geven. Omdat hij vanaf kleins af aan al zo bezig was met ritmiek, zat hij al snel op dans- en muziekles.”

Jongensdans volgt Wouter al vanaf zijn vierde bij meester Niels, en drie jaar later mag hij naar de Talentenklas dans. Ook gaat hij bij KMT, Kinder Muziek Theater, in Sneek. Meester Niels vraagt Wouter of hij mee wil doen met een musical van Theater Rotterdam. Op zijn zevende speelt Wouter in ‘De Gelaarsde Poes’ en het jaar daarna in ‘Snorro’. Wouter: “Ik dacht: dit is leuk! Eerst was ik vooral aan het dansen, maar ik vind zingen ook heel leuk. En bij musicals kun je dit allebei doen. Toen de musicals van Theater Rotterdam waren afgelopen, wilde ik niet stoppen.”

Te jong voor MUZT

Stoppen hoeft ook niet. Wouter speelt het jaar daarop een mooie rol bij de opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Weer een jaar later speelt hij de titelrol in ‘Ciske de Rat, de musical’ in Harlingen. Wouter is daarna nog te jong voor de Sneeker Musicalopleiding MUZT. Hij moet eigenlijk een jaartje wachten, maar dat doet hij liever niet. Zijn moeder besluit op zoek te gaan naar een alternatief om het jaar te overbruggen. Ze horen van de musical ‘Koning van Katoren’, wat een productie blijkt van het Nationaal Jeugd Musical Theater in Amsterdam, kortweg NJMT. “Eigenlijk zou ik er maar een jaartje les volgen, maar nu ben ik er zo aan gehecht dat ik er nooit meer weg wil!”, zegt Wouter met een grote glimlach op zijn gezicht.

Thuis alles al oefenen

Actrice Elise Berends geeft les op het NJMT, en ze is ook de artistiek leidster van ‘Alice in Wonderland’. Ook Wouter zit in haar klas. Van rustig teksten met elkaar oefenen is geen sprake in de lessen. Elise Berends: “Voordat de leerlingen binnenkomen, moeten ze alles al kennen. Dus als we de vloer opgaan kunnen we meteen de diepte in.” Om ze te helpen met het instuderen, krijgen de leerlingen van tevoren alles doorgestuurd, zoals zangpartijen en choreografie voor de dansen. Elise: “De leerlingen leren door thuis naar filmpjes te kijken. Alles wordt in de vorm van tutorials aangeleverd, waardoor we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Gelukkig weten onze leerlingen hoe fanatiek we zijn, maar voor de nieuwe kids is het soms wel even schrikken. Die komen dan op dag één binnen en denken: ‘Oh, ze meenden het écht’. Maar binnen no-time zijn ze bij.”

Schrijven op basis van wat de kinderen kunnen

De musical ‘Alice in Wonderland’ is geschreven door Elise Berends, naar het bekende boek van Lewis Carroll. Elise regisseert de voorstelling ook zelf en is dus zeer nauw betrokken bij de kinderen. “Het schrijven van een musical begint met een heleboel voorpret, ver voordat je gaat repeteren. We zijn twee jaar geleden al begonnen met het maken van de voorstelling en het schrijven van de muziek en de choreografie, de dans. Het belangrijkste van onze tours is dat wij werken vanuit de kinderen, vanuit wat zij meebrengen en hoe we dit zo goed mogelijk naar voren kunnen laten komen in de musical. Daar passen we in het schrijfproces het stuk al op aan”, legt ze uit.

Soms met een aai, soms met een kopstoot

Zoals ze het zelf zegt, werkt ze “met de leukste kinderen van Nederland.” Elise: “Ik vind deze kinderen fantastisch! Ze zijn begaafd, slim en je kunt een goed gesprek met ze voeren. Zowel op maatschappelijk als politiek vlak. Natuurlijk hebben ze kaders nodig, daarom ben ik ook wel streng, maar ik kijk net zoveel naar hen op als zij naar mij. En dat werkt heel goed. Bovendien geef ik ze heel veel verantwoordelijkheid. Ik vind dat als je kinderen zelf iets laat maken of bepalen en uitlegt waarom ze dat zelf mogen doen, ze veel eerder aan de slag gaan dan wanneer je het alleen tot een regel maakt of het zelfs vóór ze doet.” Wat die strengheid betreft: “Als regisseur en docent zie ik waar ze heen moeten en ik begeleid ze in de juiste richting, maar dat doe ik niet altijd met aai, soms ook met een kopstoot”, lacht Elise.

Elke week rijden Wouter en moeder Claudia op vrijdagmiddag naar Amsterdam. Wouter is die dag om 13.00 uur klaar met zijn lessen op de RSG, waar hij in de tweede klas van het vwo zit. Thuis eten ze ’s middags warm zodat ze ’s avonds een broodje kunnen eten. Om 14.00 uur stappen ze in de auto en ruim anderhalf uur later komen ze dan bij het NJMT aan. Keurig op tijd, want de les begint om 16.00 uur.

School gaat voor

Wouter zijn moeder helpt hem om de combinatie van beide scholen in goede banen te leiden. “Wouter heeft nu geluk dat hij vrijdag op tijd uit is, maar als dat verandert, dan moeten we overleggen met school of hij lessen mag overslaan zodat hij toch op tijd in Amsterdam kan zijn”, vertelt Claudia. “Dan kijken we of hij een les op een ander moment kan volgen of dat de docent kan aangeven wat hij heeft gemist. Wel zeggen we altijd: ‘School gaat voor’. En zolang Wouter er goed voorstaat en lessen kan missen, dan kan het. Het is bovendien een mooie stimulans om het goed te doen op school.”

Aan het begin van het schooljaar heeft Claudia contact met de mentor en de teamleider van Wouter om vooruit te kijken. “Als ik al een planning vanuit het NJMT heb, geef ik die ook alvast door. Zo proberen we het zo goed mogelijk te combineren. Het liefst van tevoren, want dat geeft rust.”

Klaar taan met naald en draad

Naast de lessen op vrijdagmiddag heeft Wouter ook voorstellingen in het weekend. De ene keer op zaterdag, de andere keer op zondag. Omdat Wouter dertien jaar is, mag hij één optreden per 24 uur doen en in totaal 24 speelbeurten per jaar. De cast rijdt met een tourbus naar de theaters, waarbij ze opstappen in Amsterdam. Voor Wouter niet altijd even efficiënt, gezien hij uit het noorden komt. Daarom brengt zijn moeder hem vaak naar het theater waar die dag gespeeld wordt. En omdat ze er toch bijna altijd is, helpt Claudia veel achter de schermen. “Ik ben graag creatief bezig en red me prima met naald en draad. Tijdens een voorstelling gaan er vaak dingen kapot omdat alles snel moet gebeuren. Vaak weet ik altijd wel een oplossing te vinden om het te repareren. En als ik er dan toch ben, kan ik me ook net zo goed nuttig maken”, vertelt ze.

‘Later als ik groot ben’

Wat gaat Wouter later doen ‘als hij groot is’? Volgend schooljaar moet hij wat de middelbare school betreft een richting kiezen. Een ambitie tot fulltime musicalster heeft hij niet. “Ik denk dat ik natuur, techniek en gezondheid ga kiezen, want ik wil dierenarts worden of iets met sterrenkunde doen. Het liefst wil ik het NJMT er wel naast houden, maar het lijkt me leuker om een baan te hebben en dit ernaast te doen, dan dat je alleen maar musicals doet. Want je moet maar net een musical hebben en anders zit je telkens te stressen dat je geen inkomen hebt. Maar ik ga echt niet stoppen, daar vind ik het veel te leuk voor!”, aldus een blije Wouter.

Voorlopig heeft Wouter van der Werf het nog druk met ‘Alice in Wonderland’. Op donderdag 28 april wordt tijdens het Musical Awards Gala bekendgemaakt of ‘Alice in Wonderland’ de publieksprijs wint voor de leukste familiemusical van dit jaar. Tijdens de live-uitzending van het gala kun je nog meestemmen via sms.

Nationaal Jeugd Musical Theater

Het NJMT is een gerenommeerd landelijk jeugdtheatergezelschap met eigen professionele dans-, zang- en acteeropleidingen voor leerlingen van 4 tot 24 jaar. Bij het NJMT kun je lessen volgen in onder andere ballet, tapdance, contemporary, drama en zang- en stemvorming. De school werkt met verschillende groepen: oriëntatie, doorstroom en academie. Elke groep kent verschillende leeftijdsklassen. Het NJMT staat bekend als kweekvijver voor jong theater- en musicaltalent.

Alice in Wonderland

De voorstelling ‘Alice in Wonderland’ speelt tot en met 6 juni in het hele land. De dichtstbijzijnde voorstelling is in Groningen, op 28 mei in Martiniplaza.

Wanneer Alice het Witte Konijn achternagaat is er geen weg meer terug: ze komt terecht in het magische en maffe Wonderland. Ze beleeft avonturen die steeds gekker worden en ontmoet merkwaardige figuren als een dodo en een grote rups, en ook de Kolderkat, de Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas. Uiteindelijk keren zelfs de Hartenkoningin en haar levende speelkaarten zich tegen Alice. Is dit echt of allemaal een droom?

Tekst: Sonja Harkema

Foto’s: Laura Keizer Fotografie