Woudsender Werner van der Meer pakt zilver Kalas Tijdritcompetitie Warns

Door de weersomstandigheden bestond het deelnemersveld op deze zaterdagochtend uit zo’n 45 deelnemers. Zoals gebruikelijk werd er begonnen met de jeugdcategorieën. Lenthe Wobma gaf haar eindzege bij de D2 extra cachet met de dagwinst in een tijd van 13:12, op twee seconden gevolgd door de Nederlands kampioene Tijdrijden bij de Nieuwelingen Megan Arens. Bij de H2 stond er geen maat op Jelle Bouma, maar Abe Santema wist met zijn tweede plek in de daguitslag wel de eindzege in deze categorie veilig te stellen.

Dames

Bij de damescategorieën wist Rosana Vrieling in een van haar eerste wedstrijden ooit meteen de dagoverwinning bij de D3 te grijpen, voor eindwinnares Dineke Nijmeijer. Manon de Boer boekte in de D4 in een rappe tijd van 12:03 haar derde dagwinst van het seizoen, ruimschoots genoeg voor de eindwinst in haar categorie. De nummer twee in zowel de dag- als einduitslag werd ploeggenote Fleur Smith.

Masters

In de masterscategorieën bij de heren waren het bekende namen die met de dagzeges aan de haal gingen, te weten Laurens Taekema met 11:19 (H4), H5’er Marcel Webers in 11:18 en Sjaak van Hal bij de H6 met 12:47. Vervolgens wist de tamelijk onbekende Wian Bruinsma in de H3 de eindwinnaar in deze categorie, Juup Kuperus, ruimschoots te kloppen: 11:02 om 11:18. Een serieuze richttijd voor de kleppers van de H7 die zouden volgen.

Waar vooraf wellicht een strijd om de dagzege was verwacht tussen Michiel Kok en Werner van der Meer, gingen deze mannen uitmaken wie de plaatsen twee en drie zouden pakken. Van der Meer strandde op 4/10 van een seconde ten opzichte van de tijd van Bruinsma. Kok zat daar weer twee seconden achter en ook de nummer drie bij de H7, Gert Mulderij, gaf slechts een paar seconden toe op Bruinsma.

Na afloop werden in Restaurant de Potvis de eindprijzen van de Kalas Tijdritcompetitie 2022 uitgereikt. Voor de podiumklanten in elke categorie waren bloemen, een beker en een door naamgever Kalas Sportswear beschikbaar gestelde goodiebag beschikbaar. Een mooie afsluiting van een, ondanks enkele tegenslagen, geslaagde Kalas Tijdritcompetitie 2022!

Top-5 overall 1. Wian Bruinsma (H3), Groningen 11:02.226 2. Werner van der Meer (H7), Woudsend 11:02.652 3. Michiel Kok (H7), Heerenveen 11:04 4. Gert Mulderij (H7), Elim 11:06 5. Albert de Vries (H7), Groningen 11:11

Uitslag D2 1. Lenthe Wobma Bolsward 13:12 2. Megan Arens, Kruiningen 13:14 3. Eke van der Meulen, Stiens 14:19

Top-3 H2 1. Jelle Bouma, Houtigehage 12:01 2. Abe Santema, Sneek 12:58 3. Huub Adema, Sneek 14:02

Uitslag D3 1. Rosana Vrieling, Groningen 12:52 2. Dineke Nijmeijer, Lemmer 13:33

Top-3 H3 1. Wian Bruinsma, Groningen 11:02 2. Juup Kuperus, Leek 11:18 3. Ronald Brouwer, Lelystad 11:33

Top-3 D4 1. Manon de Boer, Leeuwarden 12:03 2. Fleur Smith, Groningen 12:48 3. Lisanne Roelofs, Groningen 13:18

Top-3 H4 1. Laurens Taekema, Sneek 11:19 2. Lammert Haverkamp, Elburg 11:31 3. Hedser van der Veen, Marrum 12:10

Top-3 H5 1. Marcel Webers, Milsbeek 11:18 2. Robert-Jan de Wit, Kamperland 11:32 3. Stef Jonker, Roden 11:48

Uitslag H6 1. Sjaak van Hal, Deventer 12:47 2. Atty Duijn, Eefde 14:13 3. Klaas Bullema, Nieuw Scheemda 14:27

Top-3 H7 1. Werner van der Meer, Woudsend 11:02 2. Michiel Kok, Heerenveen 11:04 3. Gert Mulderij, Elim 11:06