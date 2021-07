Woudsend wint Foarwedstriid op thuiswater, Sneker Pan twaalfde

De krachtmeting van de skûtsjes op de Hegemer Mar begon met vertraging. De start werd uitgesteld, omdat er te weinig wind stond. Rond half twaalf begon het te waaien, kracht 1-2. Drie skûtsjes gingen bij de start in de fout. Schipper Harmen Brouwer ging met De Jonge Jan (Langweer) te vroeg over de startlijn en moest opnieuw van start. Schipper Auke de Groot van Stavoren nam de startton mee en ook hij moest nog eens over de startlijn. Schipper Sytze Brouwer van Heerenveen maakte een indringstart en moest eveneens terug.

Bij de tweede wedstrijd was het wat harder gaan waaien uit zuidwestelijke richting, kracht 2-3. Ook ditmaal gingen een aantal schippers té gretig van start. Naast Sytze Brouwer van Heerenveen passeerden ook schippers Gerhard Pietersma van Earnewâld en Douwe Azn. Visser van Grou te vroeg de startlijn. De Woudsender organisatie had een driehoeksbaan uitgezet. Dankzij de toegenomen wind konden de skûtsjes in anderhalf uur tijd twee volle rondes zeilen. Na afloop van de wedstrijd was er geen prijsuitreiking. Die zal op een later moment plaatsvinden.

Einduitslag SKS Foarwedstriid 2021: