Woudsend heeft nu ook een toeristisch overstappunt, het eerste in Súdwest-Fryslân

WOUDSEND- Toeristen in Fryslân worden door recreatieschap Marrekrite met speciale opstappunten door de provincie geleid. Vrijdag wordt zo'n informatiezuil geopend in Woudsend: de eerste van de gemeente Súdwest-Fryslân en de 16e in heel Fryslân.

Een TOP-locatie is een 'toeristisch overstappunt,' een locatie met een speciale informatiezuil en parkeermogelijkheden, om van daaruit met de fiets, boot of wandelend de omgeving en directe omgeving te ontdekken. Op de pijlers staan hiervoor de routes aangegeven met de nodige informatie over de mooiste plekjes.

De eerste drie TOP's zijn al in 2015 geïnstalleerd door recreatieschip Marrekrite, in samenwerking met de provincie en deelnemende gemeenten.

Deze TOP's in Delfstrahuizen, Earnewâld en Bakkeveen waren zo'n succes dat de provincie toestemming gaf om de markeringspunten over de hele provincie uit te rollen. Het doel is dat er uiteindelijk veertig over heel Fryslân worden verspreid.

Bron: Omrop Fryslân