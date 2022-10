Woudgemaal in herfstvakantie weer op stoom

LEMMER - ,,IJs en weder dienende'', zoals het Wetterskip Fryslân schrijft zal het Ir. D.F. Woudagemaal in de herfstvakantie weer gaan stoom gaan komen. Dat zal zijn op 18, 19 en 20 oktober en gebeurt om het bedienende personeel op te leiden. Op de draaidagen zijn belangstellenden welkom in het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld.

Het waterschap brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om de machinisten en stokers in de praktijk op te leiden. Zo kan de bedrijfsvoering van het stoomgemaal worden gegarandeerd.

Online reserveren

Per tijdvak kunnen 25 belangstellenden een bezoek aan het gemaal en het bezoekerscentrum brengen. Online reserveren wordt daarom aanbevolen: www.tickets.woudagemaal.nl/draaidagennajaar2022.

Droge voeten

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân.

Waterbeheer en klimaatverandering

Het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering staan centraal in de expositie in het bezoekerscentrum. Bezoekers maken op een interactieve manier kennis met dilemma’s en vraagstukken waar niet alleen het waterschap, maar ook de maatschappij voor aan de lat staat. Daarnaast kunnen ze ontdekken welke duurzame en klimaatbestendige keuzes ze zelf kunnen maken.