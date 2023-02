Woudagemaal onder stoom, rondleidingen voor kinderen tijdens voorjaarsvakantie

LEMMER - Sinds dinsdag staat het Ir F.D. Woudagemaal weer onder stoom. Het personeel wordt tot en met donderdag in de praktijk opgeleid en publiek is welkom. In de voorjaarsvakantie doet het Woudagemaal mee met de actie: ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door’ van de Museumfederatie Fryslân. Van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart zijn er daarom speciale rondleidingen voor kinderen.

Het Woudagemaal is bijzonder leerzaam voor alle leeftijden. Op het gebied van techniek, cultuur, geschiedenis en aardrijkskunde is hier van alles te leren. Ook het vraagstuk klimaatverandering, waar we met z’n allen mee aan de slag moeten, komt bij het Woudagemaal aan bod.

‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door’

Tijdens deze actie van de Museumfederatie Fryslân openen musea in heel Fryslân hun deuren speciaal voor kinderen. Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. En kinderen hebben gratis entree ‘op vertoon’ van een volwassene. Dus niet alleen je pake en beppe mogen mee, ook je ouders, oom of tante! Lees meer over deze actie op: www.museum.frl/activiteiten/pakebeppe/

Rondleidingen voor kinderen

De speciale rondleidingen in de voorjaarsvakantie zijn voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze starten op alle vier de dagen om 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Er kunnen per tijdstip 15 kinderen aan deelnemen (+ max. 2 volwassenen per aanmelding). De kinderen ontvangen na afloop een leuke verrassing.

Aanmelden kan via info@woudagemaal.nl ovv kinderrondleiding. Zet in de mail de datum en tijd wanneer je wilt komen. Vol = vol!