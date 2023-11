Woudagemaal onder stoom om vele regenwater af te voeren, open voor bezoek

LEMMER - Er is de afgelopen periode veel regen gevallen. Daardoor is de waterstand in de Friese boezem aanzienlijk toegenomen. Om het peil te verlagen zal zaterdag het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer onder stoom worden gebracht. De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân.

''De afgelopen week is er veel regen gevallen in Fryslân (rond de 50 millimeter) en heeft het hard gewaaid. De komende dagen wordt nieuwe neerslag verwacht. Omdat de spuimogelijkheden naar het Lauwersmeer beperkt zijn, zetten we de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in'', zo laat Wetterskip Fryslân weten.

Doordat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigd is geraakt, voeren poldergemalen nu volop overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen kubieke meter water per etmaal afvoeren. Daarnaast draait ook gemaal de Heining bij Marrum op volle toeren.

Waterstanden

Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem is 0,52m -NAP. Vanwege de weersverwachting was eerder deze week de waterstand preventief verlaagd, maar vrijdagochtend was die weer gestegen naar gemiddeld 0,48m -NAP. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en de beperkte spuimogelijkheden in het Noorden. Op onze website is informatie te vinden over de actuele waterpeilen.

Bezoek het Woudagemaal onder stoom

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is vanaf zondag 5 november 10.00 uur welkom. Vanwege verwachte drukte is het nodig te reserveren via het ticketsysteem van het Woudagemaal. Het gemaal is, zolang het in werking is, iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vanwege de voorbereidingen voor het opstarten is het stoomgemaal zaterdag 4 november gesloten voor publiek.

Open Museum Maand

November is Open Museum Maand. Inwoners van Fryslân en toeristen die hier overnachten kunnen met een volledig ingevulde waardebon deze maand gratis naar Friese musea waaronder het Woudagemaal. Ook hier geldt dat reserveren nodig is. Meer informatie over de Open Museum Maand via www.openmuseummaand.frl.