Woudagemaal drie dagen onder stoom: publiek welkom

Belangstellenden zijn deze draaidagen welkom in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken.

Het waterschap brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om de machinisten en stokers in de praktijk op te leiden. Zo kan de bedrijfsvoering van het stoomgemaal worden gegarandeerd.

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân.

Waterbeheer en klimaatverandering

Het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering staat centraal in de expositie in het bezoekerscentrum. Bezoekers maken op een interactieve manier kennis met dilemma’s en vraagstukken waar niet alleen het waterschap, maar ook de maatschappij voor aan de lat staat. Daarnaast kunnen ze ontdekken welke duurzame en klimaatbestendige keuzes ze zelf kunnen maken. Na de rondleiding door het Woudagemaal is een wandeling via de landschapsroute de moeite waard. Via deze route kunnen belangstellenden genieten van de bijzondere architectuur en techniek van het stoomgemaal en de prachtige omgeving waar alle facetten van het waterbeheer zichtbaar zijn.