Woudagemaal drie dagen onder stoom, publiek weer welkom

LEMMER - Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer drie dagen onder stoom. Belangstellenden zijn welkom van dinsdag 26 oktober tot en met donderdag 28 oktober in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken.