Workum verwijst Sneek Wit Zwart naar de wachtkamer

WORKUM - Na het verlies van vorige week is nummer twee Sneek Wit Zwart er niet in geslaagd om de pikorde in de derde klasse A te herstellen. Sterker nog, de achterstand groeide met de nederlaag tegen koploper Workum aan tot vier punten en daarmee werd de ploeg van trainer Carlo Rietdijk voor wat de titel betreft, voorlopig naar de wachtkamer verwezen.

Rietdijk had zijn ploeg ten opzichte van vorige week flink gewijzigd. Zo keerde Joris Speelman terug op de voor hem vertrouwde rechtsbackpositie en werd Alwin Velds - vorige week nog middenvelder - weer op de linker flank ingezet. Op het middenveld draafden Daniël Bennik, Harvey de Boer en Leon de Vries met Freerk de Jong op en dat ging o.a. ten koste van de jonge aanvaller Robin Semplonius.

Weinig Sneker mogelijkheden

Met die gewijzigde formatie wist Sneek Wit Zwart weinig af te dwingen, al kwam de eerste dreiging nog wel van de zijde van de Snekers. Die actie werd door de arbiter van dienst echter vroegtijdig een halt toegeroepen, omdat er onderweg hands was geconstateerd. Daarna was het lange tijd gebeurd met de Sneker dadendrang. Pas na een klein half uur spelen klopten de Snekers weer een keer op de deur toen een corner gevaarlijk doorschoot, waarna Thijs Goes er even later net niet in slaagde om de gelijkmaker op het bord te brengen.

De gelijkmaker? Ja, want na dik twintig minuten had Jorrit Miedema de score geopend. Nadat Eise Feenstra in eerste instantie doelman Robert Jelsma op zijn weg vond, sloeg Miedema in de rebound toe en hij zou vlak voor rust nog twee keer voor dreiging zorgen. Eerst nam hij het Sneker doel met een vrije trap onder vuur en even later bood hij ploeggenoot Jordy Heeres een niet te missen kans.

Sterk begin

Heeres krulde de bal echter net naast en onmiddellijk na rust krulde Miedema een vrije trap over, al zat daar wel een handje van Jelsma bij. Nog geen drie minuten later leek dan toch de 2-0 te vallen, maar tot opluchting van de meegereisde Sneek Wit Zwart-supporters vond de treffer van Heeres vanwege buitenspel geen genade. In die fase was het overigens vooral Workum dat op de trom sloeg en de ploeg van trainer Jente Bootsma zou zich even later voor dat sterke begin belonen. Nadat Rick Demmer kort nadat hij was ingevallen, met een inzet in de korte hoek de kwaliteiten van doelman Jelsma nog een keer had getest, verdubbelde de invaller bij zo’n beetje zijn tweede balcontact de marge door de bal van dichtbij binnen te tikken.

Machteloos

Sneek Wit Zwart reageerde en stuurde met Sidney Veltkamp en Dani Mohamad vers bloed naar het front, al is dat in deze tijden misschien niet zo’n gelukkige uitdrukking. Dat resulteerde in iets meer druk, maar door de bank genomen waren de bezoekers uit de Waterpoortstad toch vrij machteloos. Grote kansen bleven dan ook uit en de betere waren ook in die fase voor de thuisclub. Jorrit Sjoerds verzuimde echter om na een fraaie actie de wedstrijd definitief in het slot te gooien en even later ging Demmer voor eigen eer en glorie, waar een pass op Miedema een betere en kansrijkere optie was geweest.

Het thuispubliek maalde daar echter niet om, te meer omdat Sneek Wit Zwart in de resterende speeltijd niet verder kwam dan een vrije trap. Dat gebeurde diep in blessuretijd en de wedstrijd was toen al lang en breed in het voordeel van Workum beslist. De roodhemden deden daarmee goede zaken, want de voorsprong werd daarmee zoals hiervoor al werd vermeld, uitgebreid tot vier punten, terwijl voor Sneek Wit Zwart als het om de titelaspiraties gaat, voorlopig niets anders rest dan een plek in de wachtkamer.

Workum - Sneek Wit Zwart 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jorrit Miedema (23.), 2- Rick Demmer (63.)

Scheidsrechter: J.K. Wiersema

​Gele kaart: Melvin Koopman, onbekende speler (Workum), Jorn Wester, Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds (80. Joey Huitema), Joey Westerhof, Thijs Goes, .Joris Speelman (69. Sidney Veltkamp), Daniël Bennik (46. Robin Semplonius), Harvey de Boer (69. Dani Mohamad), Leon de Vries, Freerk de Jong, Stefan Westhof, Kevin Huitema en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com/