Workum bezorgt Sneek Wit Zwart op de valreep een kater

Scherp

Trainer Carlo Rietdijk had zijn manschappen ongetwijfeld op het hart gedrukt, dat ze scherp moesten beginnen. Het was aan dovemansoren besteed, want na dertien seconden lag de bal door toedoen van Reindert Miedema al in het Sneker mandje. Het was niet het scherpe begin waar men bij de thuisclub op gehoopt had en het zou nog erger worden. Nadat een vrije trap van Alwin Velds door doelman Jelmer van der Meer onschadelijk werd gemaakt, moest zijn collega Niels Kuperus bij een inzet van Jaldert Sjoerds het antwoord schuldig blijven, al viel hem dat niet aan te rekenen. De inzet van Sjoerds was namelijk van uitzonderlijke kwaliteit en dezelfde Sjoerds kreeg niet veel later een mogelijkheid op de nul-drie..



Wederopstanding

Bij die kans ontbrak echter de benodigde scherpte en dat was op slag van rust aan de andere kant ook het geval bij Robin Semplonius. De stand was toen inmiddels één-twee want in de 25ste minuut had good old Freerk de Jong de bal over Van der Meer tegen de touwen gewerkt. Ook de volgende inzet van Sneker makelij ging over Van der Meer heen en betekende de twee-twee. Dat gebeurde in de 70ste minuut door een kopbal van Semplonius en nadat de thuisclub eerder al een goede kans op de gelijkmaker had laten liggen. Vier minuten na de twee-twee van Sempie 2.0 werd de wederopstanding voltooid, toen De Jong met een hard schot de Snekers voor het eerst op voorsprong zette.



Gretigheid

Vervolgens ging Sneek Wit Zwart op jacht naar meer en dat zou de thuisclub uiteindelijk opbreken. Nadat Van der Meer bij een kopbal van Semplonius de 4-2 wist te voorkomen en die even later toen laatstgenoemde uit een voorzet van Velds wel raak prikte, vanwege buitenspel niet het vereiste stempel kreeg, profiteerde Workum twee minuten voor tijd optimaal van de Sneker gerechtigheid met de drie-drie van Friso de Jong tot gevolg.



​Daarmee bezorgde hij Sneek Wit Zwart op de valreep een kater want daardoor raakt men zoals hiervoor al werd vermeld, twee belangrijke en dure punten kwijt. Doordat concurrent SC Leovardia won, zakten de Snekers bovendien naar plek tien en dat is één van de plekken die dit seizoen op scherp staat. Komende zaterdag stuiten de Sneker in de late namiddag in Grou op GAVC en dan moet de squadra uit de Waterpoortstad proberen om de kater weg te spoelen.

Sneek Wit Zwart - Workum 3-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Reindert Miedema (1.), 0-2 Jaldert Sjoerds (16.), 1-2 Freerk de Jong (25.), 2-2 Robin Semplonius, (70.) 3-2 De Jong (74.), 3-3 Friso de Jong (88.)

Scheidsrechter: F. van der Wal

Gele kaart: Jan Dommerholt, Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart), Tom Brandsma (Workum)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik, Harvey de Boer (Jurre Speelman), Leon de Vries (Stefan Westhof), Freerk de Jong (Joey Huitema), Robin Semplonius en Kevin Huitema (Jan Dommerholt)

Bron: https://pengel.weebly.com