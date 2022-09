Workshops, muziek en ontmoetingen bij 'Kom Erbij Festival' in Sneek

SNEEK - Cultuurbureau Akte2 organiseert zondag 2 oktober voor de vijfde keer het Kom Erbij Festival bij kunstencentrum Atrium in Sneek. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er inspirerende workshops, muziekoptredens en andere activiteiten voor alle leeftijden. Het is ook mogelijk om gezellig langs te komen voor bijzondere ontmoetingen en een goed gesprek. Het festival is onderdeel van de nationale Week tegen Eenzaamheid. De toegang is gratis.

Workshops

Beeldend kunstenaar Bieke Huls geeft een workshop pastelkrijt: dieren in softpastel. Onder leiding van dirigent Guus Pieksma is het mogelijk om verschillende instrumenten uit te proberen en mee te spelen in het Kom Erbij Orkest. Voor wie geïnteresseerd is in computers en andere digitale middelen is er de workshop animaties maken, waarbij Jeroen Deen helpt met het maken van een stopmotionfilm. Kirsten Dijk neemt bezoekers mee in de wereld van theatersport, terwijl Moussé Pathé Mbaye leert hoe de opzwepende djembé, een Afrikaanse trommel, kan worden bespeeld.

Andere activiteiten

Bezoekers kunnen met sjoelen en tien andere oud-Hollandse spellen de strijd met elkaar aangaan. In de theaterstudio wordt de documentaire Liefsteling vertoond. Het liefdesverhaal gaat over grootse, trouwe liefde, maar wat als je geliefde verandert door dementie? Verder is het mogelijk om een kijkje te nemen in de keuken van het Atrium en poppodium het Bolwerk om daar samen met Frank Visser, coördinator van de horeca, een heerlijke borrelplank samen te stellen en daarvan te proeven. Nynke Runia staat in het Atrium klaar met haar mobiele zeefdrukkerij Carte Postal. Het is hier mogelijk om een ansichtkaart te drukken en gelijk te versturen naar bijvoorbeeld een verre vriend. Dit geheel in Franse stijl met trekzakmuziek.

Het Sneker Talenten Orkest en het Kom Erbij Orkest sluiten gezamenlijk het festival af met een optreden in de Noorderkerkzaal. Het Sneker Talenten Orkest is afgelopen maart gestart. In tien repetities hebben de orkestleden een instrument leren bespelen en samen muziek leren maken. De muzikanten zijn van alle leeftijden, met en zonder beperking. De bezetting bestaat uit fluit, klarinet, (bas)gitaar, keyboard, saxofoon, trompet, trekzak en slagwerk.

Aanmelden

De entree is gratis. Aanmelden voor de workshops is noodzakelijk en kan op akte2.nl/komerbij of via 0515-431400. Het volledige programma staat op de Akte2-website.