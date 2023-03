Workshops in Museum Houtstad IJlst

Workshop (ijs)vogels maken

Omdat Theo van der Klauw aan een lieve overleden vriendin heeft beloofd om ijsvogeltjes te blijven maken. Komt Theo nu ook naar IJlst, vanuit Utrecht, om deze leuke workshop te geven. Je gaat naar huis met een zelf gecreëerd (ijs)vogeltje op een mooi stukje hout. Theo is creatief, verkoopt zijn eigen werk en doet op dit moment een beeldhouwcursus.

Wil je dat ook en met elkaar een vogeltje maken van Paverpol op hout. Meld je dan snel aan voor deze leuke workshop in IJlst. Paverpol is een materiaal wat niet gebakken hoeft te worden. Voordat het geverfd wordt heeft het tijd nodig om te drogen. Neem daarom je lunchpakketje mee, je luncht thuis of je kan ook lunchen bij een van de gezellige restaurants in IJlst.

Datum: Vrijdag 28 april 2023

Waar: Werkplaats Houtstad IJlst

Start: 11:00 en eindigt om 16:00 (tussendoor is er vrije tijd: een lunchpauze)

Prijs: € 29,50 incl. materiaal, koffie en thee met koek

Aanmelden Ineke van der Klauw: inekevanderklauw@gmail.com

Workshop houtbranden/pyrografie

Anneke Voerman van Studio Stip &Zo komt naar Houtstad IJlst om een workshop houtbranden/pyrografie te geven.

Tijdens deze workshop gaat Anneke je leren hoe je een mooie borrelplank kunt maken door er een tekst en/of afbeelding op te branden. De borrelplank neem je na afloop natuurlijk mee naar huis.

Wanneer: Donderdag 11 mei 2023 van 19.30 uur tot ongeveer 21:30 uur.

Kosten: € 29,50 inclusief de benodigde materialen.

Waar: In de werkplaats van Museum en Werkplaats Houtstad IJlst Sneekerpad 14 te IJlst