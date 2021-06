Workshop stembevrijding in dorpshuis Tirns

TIRNS- Op dinsdagavond 6 juli organiseert stembevrijder Jacobien van Vugt de workshop ‘Uit je hoofd, in je lijf’ in het dorpshuis van Tirns. Een avond, voor vrouwen, om kennis te maken met stembevrijding! Maar wat is dat nu eigenlijk? “Stembevrijding gaat over het naar buiten brengen van wat er in je leeft door middel van je stem”, aldus Jacobien.

“Tijdens de workshop voelen we d.m.v. een meditatie wat er in ons lijf te voelen is. Vervolgens gaan we daar geluid aan geven. Voel je vermoeidheid in je schouders, dan kun je prima lekker gaan zuchten. Tintelende vingers kunnen zich vertalen in vreugdevolle klanken en ben je gefrustreerd, omdat je vakantie to-do lijst maar niet kleiner wordt? Laat je frustratie horen!

"Onze stem is een ideaal vervoersmiddel om naar buiten te brengen wat er in ons leeft. Vreugde, energie, frustratie of verdriet: je hoeft het niet voor je te houden of op te kroppen! Er geluid aan geven zorgt voor ontspanning, opluchting en levendigheid! Mooi kunnen zingen is daarvoor helemaal niet van belang. Het gaat niet om je stem, maar om jou! Wat leeft er in jou, wat is jouw verhaal en durf je dat aan de wereld te laten horen?! De workshop is in het dorpshuis van Tirns, start om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Kosten zijn €15,-. Aanmelden is nodig i.v.m. een maximumaantal deelnemers.”

Meer informatie is te vinden op www.jacobienvanvugt.nl.

Aanmelden kan via info@jacobienvanvugt.nl