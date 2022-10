Workshop houtsnijden in de werkplaats van Houtstad IJlst

IJLST - Heb je altijd al een keer willen houtsnijden of wil je zelf aan de slag maar weet je nog niet hoe? Doe dan mee met deze te gekke workshop!

Samen met Pytsje en Lilian van Leppels ensa (@leppels.ensa) ga je een eigen pollepel maken! We starten die dag met een stukje hout en gaan vervolgens met een bijl, zaag en een mes aan de slag.

We leren je een aantal basisgrepen en stapsgewijs nemen we je mee in het proces om met je eigen handen iets te creëren Het hout komt uit de omgeving. Lokaal, duurzaam en ambachtelijk én met passie voor de natuur.

Wanneer: zaterdag 22 oktober 10:00-13:00 (houd rekening met eventuele uitloop) Kosten: € 35,00, inclusief twee begeleiders, gereedschap en hout. Op locatie kan je koffie/thee kopen: kosten € 1,00 per consumptie, graag contant meenemen. Het gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen. Maximaal: 8 personen.

De workshop wordt gegeven in de werkplaats van Museum en Werkplaats Houtstad IJlst, Sneekerpad 14 IJlst. Aanmelden via: info@houtstad-ijlst.nl