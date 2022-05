Workshop grip op je geld

De eerste workshop start 10 mei (er zijn nog plaatsen beschikbaar)!

Inhoud workshops

De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Het doel van de workshop is;

overzicht krijgen in jouw financiële administratie;

inzicht krijgen in jouw persoonlijke situatie;

grip krijgen op jouw financiën.

Je hoeft geen financieel wonder te zijn. Overzicht, inzicht en uitzicht krijgen doen we samen. Jouw motivatie en inzet is het belangrijkste!

Waar en wanneer?

Datum: volgt na aanmelding

Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur (inclusief lunch)

Locatie: Openbare bibliotheek, Wijde Noorderhorne 1 in Sneek

Kosten: de workshop is gratis

Aanmelden: via deze pagina, telefonisch via 14 0515 of stuur een e-mail.

Na jouw aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek hoor je op welke dagen je aan de workshop kunt deelnemen. De eerste workshop staat gepland op dinsdag 10 mei.