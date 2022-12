Workshop botanisch schetsen in Roodhuis

ROODHUIS- Op zoek naar een nieuwe hobby? Misschien is dit iets voor je.... De natuur is een prachtige inspiratiebron en, hoe klein ook, altijd in je buurt aanwezig. Zoals (on)kruiden langs de weg of planten in je tuin, terras of huiskamer. Pluk een bloem en bestudeer het thuis. Met een schetsboekje, potlood, gummetje en een paar kleuren aquarelverf kun je heel eenvoudig aan de keukentafel of op je vakantie een botanische schets maken.

Het kijken naar de natuur en het nauwkeurig schetsen heeft een ontspannende werking. Pure concentratie zorgt ervoor dat je alles in je omgeving vergeet en helemaal zen wordt. In deze workshop leer je planten of bloemen tekenen en met aquarel in kleuren. De workshop is voor beginners en gevorderden.

Doordat de groep klein is, maximaal 5 personen, krijg je persoonlijke aandacht. De workshop wordt gegeven bij Karin thuis in Reahûs. De workshop is inclusief verf, schetspapier, 2 velletjes aquarelpapier en gebruik van penselen en potloden. En natuurlijk thee of koffie met iets lekkers. Nieuwsgierig geworden? Informatie kun je vinden op www.studioheyki.nl onder het kopje workshops.