Workshop Black Mirror Stories: creëer je eigen toekomstscenario’s over technologie

SNEEK- Wat is er allemaal mogelijk met technologie? Leer en speculeer mee tijdens de workshop Black Mirror Stories in Bibliotheken Mar en Fean.

Black Mirror Storie

Wil jij je eigen toekomstscenario creëren zoals in de populaire tv-serie Black Mirror? Dit is je kans! Doe mee met kunstenaar Roos Groothuizen in haar workshop en leer hoe je je eigen Black Stories maakt. Dit kaartspel is ontworpen om je te helpen de mogelijke toekomstige resultaten van onze huidige technologische ontwikkelingen te verkennen. Daarnaast geeft Roos voorbeelden uit het nieuws waarin fictie realiteit is geworden. De workshop is geschikt vanaf 15 jaar.

Over Roos Groothuizen

Roos Groothuizen is een mediakunstenaar die strijdt voor digitale mensenrechten. In haar praktijk en binnen het kunstcollectief Telemagic doet ze onderzoek naar de menselijke kant van onzichtbare algoritmes, informatiefilters en oneerlijke distributie. Wie is er uiteindelijk in controle over wat we waarnemen.

Meer informatie Wil je meer weten over de workshop Black Mirror Stories? Kijk dan op: https://bmf.op-shop.nl/280/black-mirror-stories. De workshops zijn op 30 augustus om 19.30 in Bibliotheek Sneek en 31 augustus om 19.30 uur in Bibliotheek Heerenveen.