Word de beste versie van jezelf: Sportclub F en F organiseert 5-daagse HARTH Meditatiecursus

SNEEK- Hoe vaak verliezen we ons geduld in situaties waarvan we later denken: “…Als ik toen anders had gereageerd, dan had alles anders gelopen…”

Want als de innerlijke rust is wedergekeerd, zien we soms in dat we door onze eigen onrust of spanning de controle over onszelf op dat specifieke levensmoment verloren. Met alle soms vervelende gevolgen van dien.

Dus heb jij je voorgenomen om voortaan de beste versie van jezelf naar boven te halen in elke situatie? Of zou je dat graag willen leren? Dan is er voor die goede wil een weg, en die heet: meditatie.

Positieve effecten

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat meditatie talloze positieve effecten heeft op het lichaam, de geest en de gemoedstoestand. Meditatie is niet moeilijk, maar vraagt wel geduld en doorzettingsvermogen. Daarom is meditatie in een groep onder deskundige begeleiding aan te raden.

De leraar helpt om de juiste zithouding aan te nemen en de balans te vinden tussen ontspanning en concentratie. De leraar kan je ook helpen om persoonlijke meditatie-ervaringen om te zetten in inzichten, terwijl de energie en dynamiek van de groep je stimuleert om meer te bereiken en gewoon ook een leuke tijd te hebben.

Wie de beste versie van zichzelf wakker wil maken, is welkom op de HARTH meditatiecursus bij Sportclub F en F in Sneek. De cursus wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide medewerker. Sportclub F en F staat onder de bezielende leiding van Frank Liew-On. Via levenslange studie en beoefening, evenals begeleiding door oude meesters, heeft Frank Liew-On de benodigde kennis en inzichten verworven om de HARTH meditatie te ontwikkelen. Deze is in zijn opzet uniek en wordt nergens anders gegeven.

Wat kun je verwachten?

• Je ervaart wat meditatie is

• Je ervaart welk effect meditatie heeft op je mentale en fysieke gesteldheid en energie

• Je ervaart ontwikkeling van je innerlijke rust

• Je maakt kennis met de bijzondere HARTH meditatietechniek

Kennismakingslessen HARTH meditatie

De kennismakingslessen bestaan uit een 5-weekse cursus die zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 januari, 3, 10, 17 en 24 februari, van 19:00 tot 20:00 uur op de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek. De kosten voor deelname bedragen € 85,00 per persoon.

Meer weten? Heb je vragen of wil jij je direct opgeven? Kijk dan op www.sportclubfenf.nl

of bel 0515-432030