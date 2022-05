Woonlocatie Kaatsland van Stichting Philadelphia feestelijk geopend

SNEEK - De eerste bewoners werden in september 2019 verwelkomd op de nieuw gebouwde woonlocatie Kaatsland van Stichting Philadelphia Zorg. Op het braak liggende terrein in de wijk Lemmerweg-West werden meerdere (zorg)woonblokken gebouwd. Dit woonblok voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en een verstandelijke beperking (VB) telt 24 appartementen.

Volgens locatiemanager Alex de Jong zou de opening vervolgens in april 2020 plaatsvinden, maar dat kon door corona niet doorgaan. In plaats daarvan brak een moeilijke tijd aan voor de bewoners. Thuisisolatie en geen bezoek. Bewoner Raymond beaamt dat hij dat zelf ook lastig vond. “Maar ik had best wel een beetje geluk”, vertelt Raymond. “Ik werk bij een bedrijf dat uilenborden maakt. Er stond toen een appartement leeg en dat werd ingericht als ‘werkplaats’. Het materiaal en een zaag werd geleverd en zo kon ik dus thuiswerken”. De uilenborden tekende Raymond uit in zijn eigen appartement.

Zoveel mogelijk zelfstandig en prettig wonen en leven, daar staat de woonlocatie Kaatsland voor. Alex de Jong: “Zelfstandigheid en eigen regie, dat is wat wij willen stimuleren bij de bewoners. De meesten hebben ook al dan niet aangepast werk, zodat ze hun eigen inkomsten hebben”.

Naast de 24 appartementen beschikt de woonlocatie over een ‘Grand Café’ en een gemeenschappelijke leefruimte waar de bewoners elkaar kunnen opzoeken. Het gebouw, dat eigendom is van Elkien, is helemaal energieneutraal, vrij van gas en voorzien van 240 zonnepanelen. De appartementen zijn royaal met woonkamer, slaap- en badkamer, een keuken, een eigen bergruimte én een eigen balkon en dat op steenworp afstand van de Sneker binnenstad.

Daarnaast beschikt de woonlocatie over ‘digicontact’, ondersteuning op afstand. Als er geen begeleider aanwezig is, kunnen de bewoners met een hulpvraag via een iPad beeldbellen en contact zoeken met een zorgmedewerker op afstand die ze verder helpt en ondersteuning kan bieden.