WoonFriesland en Regts gaan samenwerking aan

SNEEK- WoonFriesland heeft als doel goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken. Met ongeveer 21.000 goede en betaalbare huurwoningen in Friesland vertegenwoordigt het bedrijf 25% van de provinciale sociale huurmarkt. Het sociale verhuurbedrijf heeft de handen ineen geslagen met Regts, een grote regionale toeleverancier voor de bouw. Het Friese bedrijf neemt het volledige voorraadbeheer en bevoorrading van de onderhoudsdienst van WoonFriesland over.

Onderhoud

Woningen hebben onderhoud en reparaties nodig. Om dat voor 21.000 woningen te doen heeft WoonFriesland eigen onderhoudsmedewerkers. Het gereedschap, de materialen en onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud en de reparaties hebben zij bij zich in hun bus. Het bevoorraden van deze bijna zestig bussen is nu volledig uitbesteed aan Regts.

Hoe werkt het?

Regts heeft samen met WoonFriesland bepaald welk type onderhoudsmonteur welke gereedschappen, onderdelen en materialen standaard nodig heeft om bijna alle reparatieverzoeken in één keer op te lossen. Hierop zijn de bussen helemaal opnieuw ingericht door Regts. Alles wat een onderhoudsmonteur gebruikt wordt gescand. Zo is de actuele voorraad in de bus altijd te zien. Regts heeft inzage in deze voorraad en vult alles tijdig bij. Mocht er een speciaal onderdeel of materiaal nodig zijn voor een bepaalde klus of reparatie kan de onderhoudsmedewerker deze ook eenvoudig bestellen.

Bevoorrading op locatie

Voor dat bijvullen hoeft de bus niet naar Regts, maar gaat een medewerker van Regts naar de bus of rechtstreeks naar de betreffende woning. Regts heeft via satelliet inzage in de locatie en altijd toegang tot de bussen. De bus wordt bijgevuld waar hij op dat moment staat. ‘Regts is daarmee dus eigenlijk het magazijn van WoonFriesland geworden,’ aldus Jos Brink, commercieel manager bij Regts.

Bespaart tijd en geld

De voordelen voor WoonFriesland zijn groot. ‘We hebben nu minder voorraad nodig en hebben daardoor minder financiële derving. Bovendien grijpen onze onderhoudsmedewerkers niet meer mis. De huurder is hierdoor snel geholpen omdat het materiaal op voorraad is. En belangrijk: we verliezen geen tijd meer aan bevoorrading van de bussen,’ vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. ‘De besparing die dit oplevert gebruiken we voor het verder verduurzamen van onze woningen. En wij zijn het eerste verhuurbedrijf in Nederland dat dit proces op deze volledig geautomatiseerde manier heeft opgepakt,’ aldus Hoekstra.