Woonboerderij in Wolsum geheel verloren gegaan

WOLSUM - De woonboerderij aan de Remswerderleane in Wolsum is geheel verloren gegaan door de grote brand van dinsdagmiddag.

Ondanks de snelle opschaling van de brandweer was er geen houden meer aan. De brand was lastig uit te krijgen vanwege de harde wind die er stond. Daarnaast had de boerderij riet op het dak, met dakpannen eroverheen. Dat maakt het ook lastig om het vuur te bestrijden.

Rond half vier kwam de eerste melding van de brand binnen bij de meldkamer in Drachten. De brandweer van Bolsward rukte hierop uit. Al snel werd ook de blusgroep van Parrega ter plaatse gestuurd. Niet veel later werd er opgeschaald naar het sein zeer grote brand. Hierop kwamen de korpsen van Sneek, Joure, IJlst en Harlingen naar Wolsum om enorme vuurzee te bestrijden.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, Hiervoor is een NL-Alert verstuurd. mensen werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Ook kwam er een meetploeg ter plaatse om de rook te monitoren. Op het dak lagen ook een aantal zonnepanelen. Stukjes van deze panelen zijn in het land om de boerderij heen terecht gekomen. Deze deeltjes worden op een later moment opgeruimd.

Aan het begin van de avond was het vuur onder controle. Bij het nablussen heeft de brandweer hulp gekregen van een kraan. Door de overblijfselen van de boerderij met een kraan uit elkaar te trekken kan de brandweer beter bij de laatste vuurhaarden. Dit neemt een groot deel van de avond in beslag.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Tijdens het uitbreken van de brand was er één persoon aanwezig in de boerderij. Deze kon het pand veilig verlaten.

