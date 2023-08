Woninginbraken Sneek

SNEEK-Afgelopen weekend zijn er helaas weer meerdere (poging) woninginbraken gepleegd in Sneek. Bij één poging inbraak is de verdachte door de bewoner overlopen. Daarom is de politie op zoek naar getuigen en/of camerabeelden.

Hieronder een overzicht van de (poging) inbraken:

Sneek, Ath Bonninghaleane

Op donderdag 27 juli 2023 tussen 17.00 en 18.00 uur

Zaaknummer 2023199499

Sneek, Spijkerboor.

Tussen vrijdag 28 juli 2023 15.00 uur en zondag 30 juli 2023 17.00 uur.

Zaaknummer 2023201474

Sneek, Wilgeroosje.

Tussen vrijdag 28 juli 2023 10.30 uur en zaterdag 29 juli 2023 9.00 uur.

Zaaknummer 2023200418

Sneek, Ooievaarslaan

Op zaterdag 29 juli 2023 om 02.10 uur

Zaaknummer 2023200150

Sneek, Salverdastraat

Tussen vrijdag 28 juli 2023 17.00 uur en zondag 30 juli 2023 12.00 uur.

Zaaknummer 2023201350

Informatie

Mocht je informatie hebben, dan hoort de poltie dat graag. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan voertuigen of personen die zich verdacht in de omgeving ophielden. Je kunt deze informatie dan doorgeven via de social mediakanalen, via het telefoonnummer 0900- 8844, misdaad anoniem (0800-7000) of aan het politiebureau. Ook kun je de informatie en/of camerabeelden digitaal achterlaten via www.politie.nl/buurtonderzoeken/sneek.html