Woninginbraken IJlst

IJLST- Afgelopen maanden zijn er meerdere woninginbraken gepleegd in IJlst. Daarom is de politie Sneek e.o. op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Hieronder een overzicht van de inbraken in IJlst. Mocht je informatie hebben, dan hoort de politie dat graag. Je kunt bijvoorbeeld denken aan voertuigen of personen die zich verdacht in de omgeving ophielden.