Woningbrand aan de Dr. Kuyperlaan in Sneek

SNEEK- De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand aan de Dr. Kuyperlaan in Sneek. De eerste melding kwam rond tien over half 6 bij de alarmcentrale binnen. Na 13 minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Met onder meer 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker werd de brand bestreden.

Korpsen uit onder meer IJlst werden gealarmeerd om assistentie te verlenen. De brand is ontstaan in de keuken, waarbij de vlam in de pan sloeg en via de afzuigkap naar binnensloeg in het ventilatiekanaal. Er ontstond een flinke rookontwikkeling en de schade was dan ook groot. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.