Woningbouw Tsjerkesleat Heeg in onderzoek

HEEG- Heeg is de plek waar Súdwest-Fryslân aan de slag wil om de woningbouwopgave te versnellen. Er wordt een onderzoek gestart naar de toekomstige woningbouwlocatie Tsjerkesleat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om hier een marktconsultatie voor uit te voeren en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De marktconsultatie neemt een aantal maanden in beslag. De raad wordt in de zomer 2022 geïnformeerd over de uitkomst en het vervolgproces.

Wethouder Mark de Man: “Bij de ontwikkeling van een locatie naar woningbouw komt veel kijken. We zijn benieuwd welke innovatieve oplossingen er op tafel komen om betaalbare woningen te ontwikkelen. De ‘mienskip’ van Heeg krijgt hier ook een nadrukkelijke plek in. Hun wensen over woningen voor specifieke doelgroepen nemen we hierin mee. De voorbereiding die nu wordt gedaan vergroot de slagingskans op het meest passende woonprogramma voor Heeg.”

Met een marktconsultatie wil de gemeente marktpartijen mee laten denken over de ontwikkelmogelijkheden van de locatie, bijvoorbeeld over de haalbaarheid. Om straks versneld én onder de juiste voorwaarden deze locatie op de markt te kunnen brengen is het belangrijk om de consultatie uit te voeren voordat de ontwikkeling van start gaat. Deze inbreng is, in de huidige marktsituatie met oplopende bouwkosten, van belang. De betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen staat sterk onder druk.

Ook wordt duidelijk of er voldoende markt is voor het project. De voorwaarden kunnen dan gaan over bepaalde type woningen voor bijvoorbeeld starters of ouderen. De consultatie wordt uitgevoerd door externe adviseurs. Het is uitdrukkelijk géén voorselectie voor grondverkoop. Ook gaat de gemeente geen verplichtingen aan met de deelnemende marktpartijen.

In 2021 liet de gemeente ook al een aantal in eigendom zijnde locaties ontwikkelen. Dit gebeurde in Scharnegoutum, Oosthem, Harinxmaland fase 2 en Woudsend. Naast de ontwikkelingen op gemeentelijke gronden zijn er nog tal van initiatieven die door marktpartijen worden opgepakt.