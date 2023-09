Woningbouw op plek Zuiderkerk Sneek, mogelijkheden worden onderzocht

De Protestantse Kerk heeft in 2022 de Zuiderkerk aan Frisoplan B.V. verkocht. De opbrengst van de verkoop is gebruikt voor de verbouwing van de Martinikerk. Het idee is om op de locatie woningen te realiseren.

Drie denkrichtingen

De gemeente heeft de volgende drie denkrichtingen meegegeven om te verwijzen naar de omgeving en het beschermde stadsgezicht: verwijzen naar het robuuste volume en herinnering aan de kerk, een verwijzing naar de woningen aan de andere kant van het water of de verwijzing naar de individuele panden van de Rienck Bockemakade en de binnenstad. Voorwaarde is dat een van deze kenmerken of een combinatie terugkomt in de plannen.

Michel Rietman, wethouder Wonen, steunt het initiatief van Frisoplan B.V.: “Dit is een unieke plek aan het water en een hele mooie kans om nieuwe woningen te bouwen. De kerk is een opvallend gebouw in een karakteristieke omgeving. Ik denk dat hier een mooie uitdaging ligt en wij kijken dit project met belangstelling tegemoet.”