Wonen bij September in top 10 beste gewaardeerde verpleeghuizen Nederland

WITMARSUM- Bij September wonen ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Zij wonen in kleinschalige woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid voorop staan. Op Zorgkaart Nederland geven bewoners en naasten hun waardering voor de warme zorg die bij Wonen bij September geboden wordt. In 2021 scoorde de zorgorganisatie gemiddeld een 9,3 en behaalt daarmee de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen in Nederland. Een bijzondere vermelding waar Wonen bij September trots op is.

Wonen bij September

In de woonhuizen van Wonen bij September draait het om leefplezier: medewerkers hebben ongehaaste aandacht voor bewoners en weten wat ze fijn vinden, wat hun hobby’s zijn en waar zij blij van worden. Dat maakt het leven bij September plezierig. Natuurlijk zijn familie, vrienden en bekenden altijd van harte welkom voor een kopje koffie.

Quote Zorgkaart Nederland:

“De laatste twee jaren van zijn lange leven heeft onze vader heerlijk gewoond in 'zijn eigen prachtige huis’ bij September. Vanaf dag één was hij daar omringd door alle liefde en zorg van het personeel. Voor de bewoners worden er geregeld binnen- en buitenactiviteiten georganiseerd, maar het staat hun vrij daaraan wel of niet mee te doen. Niet iedereen is tenslotte hetzelfde. Er wordt heerlijk en met liefde door de staf gekookt. Niet alleen voor de bewoners - ook voor familieleden die op bezoek zijn. Mee-eten kan altijd! Mede dankzij het personeel is de sfeer altijd ontspannen en gezellig. Onze dank is groot!”

Trots op de waardering

“Wij zijn blij dat de bewoners en hun verwanten van onze kleinschalige woonhuizen voor ouderen met dementie, ons zo waarderen. Voor het tweede jaar op rij een top 10 waardering, bedankt daarvoor! We geloven in de kracht van thuis. Thuis is meer dan een huis, het is een gevoel. Dit maakt dat wij zorg willen leveren op de plek waar iemand zich thuis voelt. Wanneer dit niet in het eigen huis kan, creëren wij waar mogelijk een thuis. Dat doen we met Wonen bij September. Niet het systeem, maar de behoefte van de mens is bepalend. We doen er alles aan om bewoners iedere dag weer een fijne dag te bezorgen. De top 10 waardering is een geweldige prestatie van onze collega’s, ik ben ontzettend trots”, aldus Michiel van Putten, oprichter van Wonen bij September.

Top 2020 ZorgkaartNederland

Elk verpleeghuis met dertig of meer waarderingen in 2021 dingt automatisch mee naar een plek in de ZorgkaartNederland Top 2021. De waarderingen van de verschillende woonhuizen van September zijn bij elkaar opgeteld en hier is een gemiddelde uit gekomen. Wonen bij September is in 2021 gewaardeerd met een 9.3 en heeft daarmee een van de hoogste noteringen in de top 10.

https://www.wonenbijseptember.nl