Wonderlijke avond in Haarlem voor de Sneker Squashers

Jongejan faciliteert droomdebuut

Xander Jongejan speelde tegen een jong talent dat zijn debuut in de SBN-competitie maakte. Ondanks enkele leuke rally’s liet de maar liefst 36 jaar jongere speler (14) de zwoegende Jongejan geen moment in de wedstrijd komen en noteerde een verrassende en overtuigende 3-0 winst bij zijn debuut: 11-2, 11-4, 11-3.

Ouderkerken domineert én verliest

Omstanders voorspelden voor aanvang een lange en interessante wedstrijd en ze kregen meer dan gelijk. Ronny Ouderkerken en zijn tegenstander speelden lange en spannende rally’s die Ouderkerken aanvankelijk op overtuigende wijze naar zich toe trok met minimale verschillen: 9-11, 11-13. De derde game was even spannend, maar viel op een haar na de andere kant op: 11-9. In de vierde game was Ouderkerken het kwijt. In plaats van terug te vallen op zijn dominante spel uit de eerste twee games verloor hij de vierde game kansloos met een verbazingwekkende 11-1. In de noodzakelijke vijfde game speelde Ouderkerken met veel emotie helaas wisselvallig en zag zijn kalmere tegenstander onverwacht naar de winst opstomen: 11-8. Tussenstand Haarlem-Sneek: 6-2, waar 3-3 ook zeker geen rare stand geweest zou zijn.

Jonge Van der Sluis verslaat routinier

Lukas van der Sluis verloor de eerste game van zijn ervaren tegenstander, maar voerde zijn wedstrijdplan daarna strak uit: hij vermoeide zijn tegenstander met lange rally’s en leidde hem zo beslist naar een 1-2 stand. Van der Sluis leek onaangedaan door de intensieve games. In de vierde game vond zijn tegenstander nog wat vechtlust, maar kon hij onvoorzien geen vuist meer maken: 11-9, 5-11, 2-11, 6-11. Tussenstand: 7-5.

Bakker komt tekort

Imco Bakker had de ondankbare taak om met 3-0 te winnen om de winst van de avond mee naar Sneek te kunnen nemen. Hij groeide in de wedstrijd en haalde in elke game steeds meer punten, terwijl een gevoel van aanstaand verlies meestal een ander scoreverloop kent. In de spannendste derde game lukte het hem net niet om een gamepunt te pakken: 11-3, 11-5, 11-8.

Eindstand en volgende ronde

De wonderlijke avond eindigde in een 10-5 stand voor Haarlem, met de drie bonuspunten voor de winnaar was het 13-5. Na drie speelronden begint de ranglijst vorm te krijgen: drie ploegen staan stevig bovenaan, één ploeg is een duidelijke hekkensluiter en vier clubs zitten vlak bij elkaar op plekken vier tot en met zeven. De zevende plek is voor De Stolp. Volgende week speelt het team thuis tegen nummer 3 Meersquash uit Hoofddorp, waarbij het doel is om weer richting de vierde plaats op te schuiven. Publiek is welkom vanaf 20:00 uur.

Verslag: Xander Jongejan