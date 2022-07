Wonderbrug vervangen: Definitief?

SNEEK- De veelbesproken Sneker Wonderbrug, tussen de Westersingel, is verdwenen in verband met de herstelwerkzaamheden aan de kade. De firma Van der Wal & Stienstra uit IJlst heeft een tijdelijk brug geplaatst.

De tijdelijke brug wordt in ieder geval na de bouwvakvakantie, 22 augustus weer weggehaald in verband met de kade herstelwerkzaamheden. Voor vele Snekers, die niet goed ter been zijn geniet deze platte brug de voorkeur. Of de Wonderbrug terugkomt? We zullen het zien!