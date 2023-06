Wonderbrug? ‘Brug der Zuchten’ zul je bedoelen!

SNEEK- Officieel heet de brug ‘De Wonderbrug’, maar voor mensen die zich moeten verplaatsen in een scootmobiel of (groot)ouders die een kinderwagen voortduwen verwonderen zich slechts over het ongemak dat de brug geeft bij het passeren.

Sinds een aantal dagen hangt er dan ook een groen bordje aan de lantarenpaal met de veelzeggende naam ‘Brug der Zuchten’. Die naam is volgens vellen toepasselijker.

De naam verwijst overigens ook naar de beroemde brug in Venetië, die gebouwd werd tussen 1600 en 1603. Die brug vormt de verbinding tussen het Dogepaleis en de toen nieuwe gevangenis. Vroeger moesten de veroordeelden over deze brug heen lopen alvorens ze in de kille en vochtige kerkers (pozzi) werden opgesloten. Via de raampjes van de brug zagen de gevangenen dan voor de laatste keer het daglicht. De naam Brug der zuchten (Ponte dei Sospiri) refereert aan hun zucht op weg naar hun bestemming.